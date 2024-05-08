27歲女伏屍豪宅 英警疑忽視線索

【本報綜合報道】一名持香港和泰國雙重居民身份的女子，上月失蹤後陳屍英國倫敦市中心海德公園附近一間價值400萬英鎊（約3,900萬港元）的豪宅，身上有多處刀傷。死者男友上周五揭露，女友失蹤期間，他收到疑兇扮成女方回覆，但自己把線索交予警方時不受重視，錯失逮獲疑兇機會。疑兇當下已經離開英國，警方發出逮捕令。

男友斥令兇手逃脫 27歲死者加莫南（Kamonnan Thiamphanit）洋名Angela，其現居新加坡的曾姓中國籍男友向英國傳媒透露，疑兇上月5日首次接觸加莫南，要求租住她的豪宅寓所，並許諾預先支付約3萬英鎊（約29萬港元）訂金，加莫南於是同意租客入住，自己準備暫居酒店。她翌日凌晨在朋友家中聚會，期間接到訊息後突然叫車回家，並向男友發中文訊息表示疲倦，之後未閱讀回覆。

男友同日下午4時突然發現加莫南已讀訊息但未回覆，他改向女友的出租住宿民宿網站帳號留言，卻收到對方用英文回覆，表明自己安全、需要私人空間並打算搬往法國巴黎。男友察覺有異，於是用另一帳號佯裝租客聯絡加莫南，對方卻試圖達成一筆8,000英鎊（約7.8萬港元）交易。

男友遂打算與帳號操作人見面，但是警方當時拒絕介入或調查。死者朋友同時報警，但等待超過4小時仍然無警察出現。