波音787 檢測紀錄涉造假 聯邦航空局徹查

因應美國飛機製造商波音公司上月承認，南卡羅萊納州廠房多名員工可能跳過檢查旗下787夢想型飛機部分程序後，再偽造相關紀錄過關，聯邦航空局（FAA）前天決定為此展開調查。業內人士估計，約450架飛機恐受上述事件影響。

450架飛機恐受影響 美媒前天報道，負責787夢想型飛機項目、波音高層斯托克（Scott Stocker）上周一向南卡羅萊納州廠房員工發出一封內部電郵，提及一名員工在測試時發現，787機翼與機身位置出現不合常規問題，於是上報經理。當接獲上述報告後，他們檢視上述問題，並且得悉部分員工涉嫌違反公司政策，那就是未有執行所需測試，卻宣稱完成相關工作。

針對上述問題，斯托克稱已通知FAA，並採取糾正行動。另外，他在電郵中不忘讚揚舉報事件員工，形容對方做出正確舉動，並鼓勵員工只要目睹貌似不正確或需關注事情，就要放聲疾呼。

經過大約一周時間，FAA前天發聲明證實，波音上月的確主動通知，該公司可能沒有完成部分787夢想型飛機必要檢查，涉及範圍包括機翼與機身位置黏合度及接地性，局方正調查上述程序到底有否完成，以及相關員工有否偽造紀錄，同時要求波音須制訂計劃檢查在役機隊。

波音之後強調，經旗下工程師評估，上述不當行為不會構成即時安全問題。美媒指出，由於波音需就787夢想型飛機展開故障測試，恐會影響南卡羅萊納州廠房交付進度；目前沒有任何同型號飛機停飛。資料顯示，波音去年總共交付約1,110架787夢想型飛機。

波音太空船發射前叫停 與此同時，波音公司載人太空船「星際線」（Starliner）原定於美東時間前晚10時34分（香港時間昨晨10時34分）在佛羅里達州卡納維拉爾角太空軍基地，由運載火箭阿特拉斯5號搭載升空，展開該太空船首次運載兩名美國太空總署（NASA）太空人送上國際太空站（ISS）活動。

然而，上述任務在倒數約兩小時左右遭到叫停。美國航天發射服務供應商聯合發射聯盟行政總裁布魯諾（Tory Bruno）透露，與星際線上部相連、位於第二級火箭氧氣閥門在發射前「嗡嗡」作響，可能需要更換。美媒提及，相關人員仍未決定下次發射時間，應該不會於周五前再作嘗試。本報綜合報道