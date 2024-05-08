美軍F22空演疑故障 機身着地

【本報綜合報道】美國喬治亞州空中國民警衞軍周一舉行戰備演習期間，一架F22隱形戰機遭遇疑似事故降落後，機身向右邊傾側，飛行員未受傷。演習地點薩凡納/希爾頓黑德國際機場一條跑道短暫關閉約40分鐘。

網上流傳照片顯示，肇事戰機明顯向右邊傾側，機翼幾乎接觸地面，駕駛艙艙蓋打開，多輛應急車輛包圍戰機。情況可能表明戰機起落架出現故障，但戰機受損情況未明，事故原因也不清楚。喬治亞州空中國民警衞軍空中優勢中心當天舉行年度代號「薩凡納哨兵」的演習，它是空中國民警衞軍最重要的空戰演習，參演機種包括F22隱形戰機等第5代隱形戰機，以及第4代戰機。

近年頻現涉起落架事故 喬治亞州空中國民警衞軍表示，周一上午約11時30分，一架參加「薩凡納哨兵」演習的F22隱形戰機發生事故，它隸屬於維珍尼亞州蘭利—尤斯蒂斯聯合基地第1戰機聯隊第71戰機中隊。這不是F22隱形戰機首次發生涉及起落架故障的事故，最近一次是今年4月在日本沖繩縣，2021年及2022年也在佛羅里達州出現類似事故，以及2020年在維珍尼亞州。