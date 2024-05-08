不滿英涉烏表態 俄方召大使抗議

【本報綜合報道】英國外交大臣卡梅倫日前表明，烏克蘭有權使用英國提供的武器，從烏方境內打擊俄羅斯。俄羅斯周一傳召英國大使凱西（Nigel Casey）抗議，警告一旦烏克蘭使用英國武器攻擊俄羅斯領土，俄方不排除打擊烏方境內外的任何英國軍事設施及裝備作為報復。

揚言打擊軍事設施報復 俄羅斯外交部發表聲明，指摘卡梅倫的言論是事態嚴重升級的證據，與早前英方保證不會把遠程武器用於對付俄羅斯的說法矛盾，更反映英方愈來愈多涉足烏軍事行動，代表英國事實上已成為衝突一部分。俄方已經召見凱西，就卡梅倫的言論表達強烈抗議，要求對方反思英方這種敵對行動帶來不可避免的災難性後果，並立即以最果斷、最明確方式駁斥相關好戰挑釁言論。

英國外交部發言人周一否認凱西受到傳召，只稱他與俄羅斯官員進行外交會晤；凱西當時重申在俄羅斯無端侵略下，英國向烏克蘭提供支持的立場。英國去年向烏克蘭提供暴風影空射巡航導彈，烏克蘭多次利用這款武器攻擊俄羅斯在克里米亞半島的軍事目標。

卡梅倫