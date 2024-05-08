西班牙供愛國者導彈 援烏防空

【本報綜合報道】烏克蘭今年較早時多次遭俄羅斯大規模空襲，國內能源基礎設施受嚴重破壞，對美國製愛國者防空系統有迫切需求。西班牙國防部長羅夫萊斯周一宣布，烏克蘭已經從西班牙獲得一批愛國者防空導彈，但無披露具體的提供數量。

愛國者防空系統可以有效攔截彈道導彈及巡航導彈，烏克蘭總統澤連斯基曾經指出，烏方需要至少25套愛國者防空系統才能夠保護全境應對俄羅斯空襲；烏克蘭外交部長庫萊巴其後指出，現時集中在確認獲得7套愛國者防空系統保護主要大城市。羅夫萊斯指出，今次援助烏克蘭的導彈用於防空，旨在保護烏克蘭應對空襲。西班牙只有大約50枚愛國者防空導彈儲備，此前有報道稱該國只會提供「小量」導彈。

荷計劃今秋向烏交付F16 除了愛國者防空系統外，烏克蘭希望盡快完成訓練，配備美國製F16戰機加強空中作戰力量。荷蘭國防部長奧朗格林周一表示，荷蘭計劃今年秋季開始向烏克蘭交付援助的F16戰機。荷蘭、丹麥、挪威、比利時承諾供應烏克蘭這款戰機，其中荷蘭援助24架。奧朗格林稱若進展順利，首架丹麥F16戰機預計今年夏季抵達烏克蘭。

針對西方國家向烏克蘭提供F16戰機，俄羅斯外交部周一發表聲明，指出這款戰機是「核常兼備」空中平台，可以投射常規武器及核武，因此不論烏克蘭最終獲得的戰機是甚麼版本，俄方一律視之為具備核能力，屬於美國及北約故意挑釁的舉動。