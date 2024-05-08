烏無人艇被指裝備熱導引導彈

【本報綜合報道】俄羅斯國防部周一發布影片顯示，烏克蘭無人艇裝備改裝R73型短程空對空導彈，可能是首個無人艇裝備該款熱導引導彈的證據，反映烏克蘭在欠缺所需武器下，繼續嘗試非傳統解決方案。烏克蘭國防部情報總局同日宣布使用自殺式無人艇，在克里米亞半島海域摧毀一艘俄羅斯快艇，也可能使用空對空導彈。

用自殺式無人艇毀俄船 從俄羅斯黑海艦隊卡29攻擊直升機拍攝的影片，顯示一艘烏克蘭無人艇艱難機動後，被直升機炮火摧毀。無人艇的船艉安裝兩條傾斜導軌，其中一條導軌裝備R73型導彈，另一條導軌空載，估計該枚武器已經發射。俄方聲稱，無人艇試圖擊落一架俄羅斯米8直升機但未成功。親俄軍事頻道指出，R73型導彈使用熱導引尋標器，毋須雷達或瞄準系統就能夠捕捉空中目標。

烏克蘭國防部情報總局發布影片，顯示一艘Magura V5型自殺式無人艇，周一夜間襲擊位於克里米亞半島烏茲卡灣的俄方快艇。情報透露，遇襲的是俄羅斯聯邦安全局邊防局巡邏艇，造價超過130萬美元（約1,014萬港元）。影片顯示有淡色的長條形物體碎片落入水中，形狀和大小與空對空導彈相似，可能代表無人艇裝備導彈。