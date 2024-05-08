普京宣誓 展未來6年總統任期

【本報綜合報道】俄烏戰爭陷入膠着之際，俄羅斯總統普京周二在莫斯科克里姆林宮宣誓就職，展開未來6年任期，最少直至2030年為止。他在講話中提到公民確認國家路線正確性，亦不忘感謝所有為祖國而戰人士，又稱俄方並不拒絕與西方國家對話，但選擇權在對方手中。

由昨日早上開始，約2,600名獲邀人士陸續到場，包括政府成員、國家杜馬（下議院）議員、法官、外交使團、體育明星及演藝界人士等。踏入當地時間中午12時（香港時間周二下午5時）左右，普京現身。他首先把右手放在憲法，之後宣誓就職，完成後獲在場人士鼓掌歡迎。

在發表講話期間，普京重申為了今天人民及子孫後代，國家命運只能由他們自己決定，相信國家將有尊嚴地度過困難時期，並變得更為強大，人民利益及安全將高於一切。他提及俄羅斯將繼續在建立多極世界秩序上與夥伴合作，但在一個複雜世界裏，必須自給自足並具有競爭力。

總理米舒斯京簽署辭職 與此同時，總理米舒斯京在普京面前簽署政府辭職令。根據憲法，政府必須在國家元首就職前卸任，一眾部長在新內閣成立前自動獲署理職位並繼續工作。俄羅斯今年3月中舉行總統選舉，中央選舉委員會同月21日確認結果，71歲普京獲得87.28%選票，輕鬆擊敗其他對手，成為俄羅斯第8屆總統。