駐韓美軍 擅赴俄探女友 涉犯罪遭拘留

布萊克

被指再成莫斯科「討價還價」籌碼 烏克蘭戰爭導致美國與俄羅斯交惡之際，在俄羅斯總統普京昨日展開新一個任期前夕，美國陸軍證實一名派駐南韓的士兵在結束部署準備回國時，上周獨自前往俄羅斯遠東地區探望女友，卻因涉嫌犯罪而被俄方當局拘留。輿論指出再多一名美國公民成為俄羅斯「討價還價」的籌碼，今次事主的身份相當敏感。

美國傳媒周一引述美國官員報道，涉事美國陸軍士兵布萊克（Gordon Black），當時已經結束在南韓的派駐任務並準備返回美國，但他上周獨自前往俄羅斯遠東地區城市海參崴，會見一名相戀的俄羅斯女子，但該次赴俄之行未有獲得上級批准，也不涉及任何公務，目前被俄方當局審前拘留。

俄方指控打人偷錢 事主被指控涉嫌從一名女子偷竊，暫時未清楚對方身份是否其女友。俄羅斯傳媒報道，布萊克在網上認識女友，二人曾經居住在一起，他涉嫌毆打對方並偷取20萬盧布（約1.7萬港元）現金後被拘捕。

美國陸軍發言人史密斯（Cynthia Smith）證實事件，表示涉事士兵上周四在俄羅斯被拘留，原因是涉及「刑事不當行為」的指控。俄羅斯已經根據《維也納領事關係公約》向美國國務院通報拘留情況，美國陸軍已經通知事主的家人，國務院正在提供合適的領事支援。惟基於事件的敏感性，史密斯稱現階段無法提供更多訊息。

美國傳媒指，現時美國國務院限制美國公民前往俄羅斯，決定前往及已經身在當地的人士要提高警覺，指出他們有機會遭俄方當局「不正當拘留」；美國國防部也對相關人員實施旅行限制。美國國會眾議院外交事務委員會主席、共和黨人麥考爾（Michael McCaul）對美國士兵在俄羅斯被拘留表示深切關注，指出普京長期以來拘留美國公民作為人質，今次事件對所有美國人都是警號，前往俄羅斯是不安全。

除了布萊克外，現時在俄羅斯被拘留的美國人包括《華爾街日報》記者格爾什科維奇（Evan Gershkovich）、前海軍陸戰隊隊員韋倫（Paul Whelan）。美國女子籃球員比芝妮（Brittney Griner）因毒品罪名在俄羅斯監獄服刑10個月，直至美方2022年釋放在囚俄羅斯軍火商人布特（Viktor Bout），成功換取俄方讓她回國。本報綜合報道