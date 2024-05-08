美航母驅逐艦 返紅海加強協防

【本報綜合報道】也門叛軍青年運動近日恢復加強襲擊紅海地區商船，歐盟海軍傳出沒有足夠軍艦執行護航任務之際，日前北上地中海訪問希臘的美國海軍航空母艦艾森豪威爾號，與神盾驅逐艦格雷夫利號周日經埃及蘇彝士運河，南下返回紅海。

艾森豪威爾號與格雷夫利號上月26日離開紅海，取道蘇彝士運河前往地中海東部海域；兩天後到訪希臘島嶼克里特蘇達灣，獲得休整補給的機會；與兩艦組成航空母艦打擊群的神盾巡洋艦菲律賓海號、神盾驅逐艦梅森號繼續留守紅海巡航戒備。艾森豪威爾號與格雷夫利號上周四結束對希臘的訪問後，南下前往紅海繼續執行任務。

也門叛軍無人機遭擊落

負責中東地區軍事行動的美國中央司令部通報，也門薩那周一上午10時47分，美方部隊成功在紅海上空，迎戰及摧毀青年運動一架從也門根據地出動的無人機。通報指出，該架無人機被判斷對區內的美國與聯軍部隊、商船構成迫在眉睫的威脅，所以採取行動擊落它，保護航行自由及令國際海域對美國、聯軍、商船更安全航行。