中法呼籲加薩 實現可持續停火

【本報綜合報道】針對以色列與巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯的戰爭等，中國與法國周二發表關於中東局勢的聯合聲明，譴責一切違反國際人道法的行為，包括一切恐怖暴力行動和針對平民的無差別攻擊；反對以色列進攻拉法，強調當務之急是立即實現可持續停火，確保在加薩地帶提供大規模人道主義援助、保護平民。

促以哈無條件釋放人質 聲明指出，中法共同致力於尋求基於國際法的建設性解決方案，應對國際安全與穩定面臨的挑戰與威脅。兩國呼籲以哈雙方立即無條件釋放所有人質，確保人道准入，解決他們的醫療和其他人道需求，對所有被扣押人員遵守國際法；又呼籲立即有效落實聯合國有關決議，特別是聯合國安全理事會第2712號、第2720號、第2728號決議，認為是唯一保障所有人和平與安全，並確保以巴兩地民眾不再經受去年10月7日襲擊以來可怕遭遇的唯一可信途徑。

中法同時呼籲有效開放所有必要通道和過境點，各方應避免採取可能加劇緊張局勢的單邊措施，並就此譴責以色列違反國際法建設定居點的政策，重申加薩地帶的未來治理不能與以「兩國方案」為基礎的以巴衝突全面政治解決脫鈎，應以決定性、不可逆方式重啟政治進程，具體落實兩國方案。

聲明重申致力於促進伊朗核問題的政治和外交解決，並強調維護紅海和亞丁灣航行自由的重要性，呼籲立即停止襲擊民用船隻行為，並提出在巴黎夏季奧運會和殘奧會期間遵守奧林匹克休戰，各方停止敵對行動。中方同時決定，將對法國等12國公民短期來華的免簽政策延長至明年年底，認為將有利於促進中法人員往來。