荷大學反以示威 120人被捕

【本報綜合報道】美國多間大學爆發支持巴勒斯坦、反以色列的示威，這股校園示威浪潮在大西洋彼岸的歐洲大陸繼續蔓延。荷蘭阿姆斯特丹警方周二強行對當地一間大學的示威營地清場，拆除示威者在校園設置的障礙物，行動拘捕超過120人。

與立場相反者爆暴力衝突 示威者在阿姆斯特丹大學集會表達訴求，周一傍晚與一批人數相對較少、立場相反的人士爆發衝突。示威者封鎖前往大學的部分道路，警方形容示威性質已經變為暴力，部分參與示威的學生向警員掟石及發射煙火。由於示威者拒絕服從指示離開校園，防暴警員周二凌晨手持盾牌及警棍衝向示威者；部分被捕人士同日早上獲釋。

示威者基於以色列攻打加薩地帶為由，要求阿姆斯特丹大學切斷與以色列的關係，否則等同是以色列對加薩地帶種族滅絕的同黨。校方曾經公開與以色列的合作關係，主要是大學生交流計劃及研究項目，強調與以方的合作絕不涉及軍事相關教育。

比國百學生佔據校園抗議 另一方面，比利時根特大學發言人表示，約100名學生佔據大學部分區域，抗議活動將持續至周三。根特大學沒有批准學生的抗議請求，但該校數名員工及教授簽署一封公開信，支持學生抗議活動，並譴責校方繼續與以色列維持合作關係的決定。