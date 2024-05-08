傳美得悉停火草案內容 以不滿無通知

【本報綜合報道】美國總統拜登周一再度與以色列總理內塔尼亞胡通電話，拜登重申對以方揮軍進攻巴勒斯坦加薩地帶南部城市拉法的立場，認為與回教激進組織哈馬斯達成停火是保護人質性命的最佳方式。美國傳媒指出，以色列不滿美國知悉哈馬斯與埃及和卡塔爾談判的停火草案內容，但沒有在哈馬斯宣布接受前通知以方。

一名美國高級官員向傳媒否認以色列官員的說法，強調兩國外交官員始終保持接觸，形容「一直都沒有驚喜」；又稱透過作為中間人的埃及和卡塔爾談判，是一個極為困難的過程，並指出美方相信以色列一直有誠意參與談判，以方上月底提出的停火草案是至今最具倡議性的提案，揚言要確保停火，哈馬斯只需釋放所有人質。

指埃及單方面交新提案 以色列官員透露，哈馬斯周一發聲明宣布接受停火草案後一小時，以方透過中間人知悉有關回應；又稱哈馬斯同意的停火草案內容，包含很多在以方此前同意之提案沒有出現的新元素，該提案由美國、埃及、卡塔爾10天前提交給哈馬斯。此外，哈馬斯代表團上周末在開羅期間，埃及在沒有與以色列協調下向他們提交新提案。

此外，報道引述以色列官員指出，以色列非常懷疑拜登政府透過埃及和卡塔爾，向哈馬斯保證只要達成釋放人質的協議，將導致加薩地帶戰爭結束。以色列此前表明不會把結束戰爭作為有關協議的一部分，聲言必定戰鬥到底直至徹底消滅哈馬斯。