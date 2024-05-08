身處拉法巴人 盼能早日回家

【本報綜合報道】由於巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯周一宣布，他們接受由埃及與卡塔爾提出加薩地帶停火協議，大批身處加薩南部拉法巴人同日前往醫院附近慶祝，部分人難掩樂觀情緒，期望能夠早日回家。相反有以色列前官員警告，無論以方接受停火協議與否，內塔尼亞胡政府均陷入兩難局面。

縱使以軍繼續強攻拉法東部地點，轟炸目標包括農地等，當地巴人心境無不感到一片寬慰及平靜，理由是他們早就料到以軍會繼續行動，不過哈馬斯願意停火，那就意味有望終止一場人道主義災難。一名流離失所、來自加薩城巴人接受卡塔爾半島電視台訪問時坦言，他希望雙方能夠停火，好讓他離開拉法，返回加薩城家中。

內塔尼亞胡政府陷兩難 相反，以色列前外交官利爾（Alon Liel）承認，以方目前氣氛與加薩巴人截然不同，假如國家接受停火協議，國民難免感到害怕，甚至會認為已輸掉戰爭，即代表內塔尼亞胡政治生涯正式結束，不過一旦拒絕接受協議，多名政府高層恐受制裁。

另有一名身在美國華盛頓的半島電視台記者透露，他從以色列方面得悉，以軍不會放棄行動，美國無論關注抑或對加薩戰況感到憤怒，均無助阻止戰事。