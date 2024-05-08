無視哈馬斯願停火 以軍炸拉法佔口岸

100目標受空襲 至少27人被殺 巴勒斯坦加薩地帶戰爭周一出現重大形勢變化，正當以色列呼籲南部城市拉法部分居民疏散後，回教激進組織哈馬斯同日宣布接受埃及與卡塔爾的停火及人質換囚犯提案。惟以色列戰時內閣表示，提案遠未達到其核心要求，決定繼續在拉法的軍事行動；以色列坦克周二長驅直進拉法，奪取當地連接埃及的邊境口岸。以色列空軍也空襲拉法100個哈馬斯目標，加薩地帶衞生部門聲稱至少27人死亡。

哈馬斯表示，領袖哈尼亞已經告知卡塔爾首相和埃及情報部門首長，哈馬斯接受他們的停火提議。以色列傳媒報道，哈馬斯同意的提案分為三大階段，第一階段及第二階段均各自停火42天，前者除了以哈雙方各自釋放人質及囚犯外，以色列將從加薩地帶撤走部分兵力，容許巴勒斯坦人在加薩地帶由南向北自由流動；後者涉及恢復加薩地帶「可持續的平靜」局面，以色列撤走在當地絕大部分兵力。第三階段在卡塔爾、埃及、聯合國監督下，開始落實加薩地帶重建工作，以方結束全面封鎖。

以方不接受「軟化」協議 以色列總理內塔尼亞胡辦公室隨後發表聲明，表示戰時內閣一致決議繼續在拉法行動，要向哈馬斯施加軍事壓力；又稱儘管哈馬斯接受的停火提議，遠未達到以色列的核心要求，但以方將向調停國派出工作代表團，以便探索各種可能性，在以色列能接受的條件下達成協議。一名以色列官員向英國傳媒表示，哈馬斯接受的是埃及提出的「軟化」版本，以方不會接受；又認為哈馬斯的聲明屬於公關手段，旨在令以色列措手不及，協議能否落實由以方決定，在外界眼中看來是拒絕停火的一方。

與此同時，以色列戰時內閣宣布繼續在拉法的軍事行動後，以色列國防軍宣布，正在打擊位於拉法東部地區的哈馬斯目標。至周二早上，以色列坦克已經開入該個地區，同時奪取位於加薩地帶一側、與埃及相連的拉法口岸。以色列官員強調這是一個有限度的軍事行動，旨在對哈馬斯施加壓力，迫使對方接受以方同意的協議。現場畫面顯示，以色列士兵奪取拉法口岸後，隨即在上址升起以色列國旗宣示主權。

指軍事行動結束後撤走 埃及官員及哈馬斯電視台表示，以色列官員向埃及一方表明，一旦完成有關軍事行動，部隊將從拉法口岸撤走。根據由現場以色列士兵拍攝的畫面，以色列軍車沿着加薩地帶與埃及邊境的道路行駛。以色列國防軍宣稱，情報顯示哈馬斯利用拉法口岸展開恐怖活動，又稱士兵在行動期間殺死大約20名武裝分子，同時發現3條重大地道。此外，周二分別有4枚迫擊炮炮彈及兩枚火箭從拉法射向以色列領土，周日曾經遭哈馬斯火箭襲擊的以色列南部地區凱雷姆沙洛姆，周二曾經拉響防空警報。本報綜合報道

以色列士兵繼續在加薩地帶追殺哈馬斯。 哈馬斯同意之停火及人質換囚犯協議內容 經歷多次空襲炮擊的汗尤尼斯形同廢墟。（Getty Images圖片） 巴勒斯坦加薩地帶南部地區戰況（截至5月7日）