五一長假 558萬人次旅客遊泉州

【本報綜合報道】福建省泉州市文化廣電和旅遊局周日公布數據，今年五一長假期，泉州市累計接待旅客558.21萬人次，旅客總花費50.6億元人民幣（約56億港元），接待旅客總數量、增速及旅遊花費增速均居福建全省第一。

數據統計顯示，五一假旅客超過20萬人次的泉州景點有：西街接待40.39萬人次，蟳埔村接待29.00萬人次，石獅洛伽寺接待23.02萬人次，洛陽橋接待20.89萬人次，永春五里古街接待20.00萬人次。據攜程平台統計數據，五一假日泉州旅遊訂單增速位列全國熱門旅遊城市頭5位，入境遊訂單同比增長100%。官媒報道，全國熱門旅遊城市中，景德鎮、黃山、洛陽、泉州、煙台、揚州、威海等地訂單增速較高，最高增長超九成。

據泉州市文化廣電和旅遊局介紹，五一期間，泉州策劃「來泉州‧鬆弛一夏」系列活動及惠民措施300多項，涉及古戲演出、非遺體驗、文博展覽、文創市集、明星演藝以及美食家宴等多元化的產品。