鄭州推「引客入鄭」刺激旅業

【本報綜合報道】河南省鄭州市近日推出「引客入鄭」的獎勵政策，對旅行團通過包機或專列方式赴鄭州旅遊，根據不同條件給予不同金額的獎勵金，目的是刺激當地旅遊和演藝文化產業發展。

據鄭州市文化廣電和旅遊局、鄭州市財政局聯合印發的《鄭州市加快推進文旅文創高質量發展實施細則（試行）》，對在當地多日遊、一日遊，旅遊包機、旅遊專列，分別制訂相應的獎勵措施。以包機旅遊為例，組織赴鄭州市旅遊的國內包機團隊，遊客上座率60%以上且不少於100人，在當地遊覽一個以上收費景區並住宿兩晚以上，每架次獎勵地接旅行社3萬元（人民幣‧下同，約3.3萬港元）。

境外包機組團獎6.6萬元 組織赴鄭州市旅遊的境外包機團隊（含港澳台），如滿足上述遊客上座率以及在當地遊覽收費景區、住宿條件，每架次獎勵地接旅行社6萬元（約6.6萬港元）。對於組織赴鄭州市旅遊的專列團隊，如滿足指定人數、遊覽收費景區以及住宿條件，每列次獎勵地接旅行社5萬元（約5.5萬港元）。