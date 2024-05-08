7年爛尾樓盤復工 供氣供暖未駁通 居民頭痛

市政府介入牽線 已落成住廈需逐步完善 針對網民去年反映陝西省西安市時豐姜溪花都名都區部分項目爛尾長達7年問題，內媒前天報道，雁塔區政府日前公布，在有關部門督促，加上各方努力情況下，名都區時豐公司自建部分已全面復工建設，已建成樓幢供氣供暖及消防設施等後續工程將在剩餘樓幢交付後逐步完善。

報道指，部分網民去年年底通過領導留言板，向西安市委書記方紅衞反映，雁塔區杜城街道時豐姜溪花都名都區部分項目爛尾多年，而已建成並交付9、13及14號住宅樓至今未獲供暖供氣，也沒有消防設施，生活區與屋苑內待建工地相隔不足100米，環境一片狼藉，房屋漏水、樓宇外立面破損等物業管理問題多年來未見解決。

直至周日，西安市雁塔區人民政府回覆上述留言提到，由於開發企業經營管理不善、違規銷售樓花、低價賤賣資產、財務管理混亂、資金鏈斷裂等原因，時豐姜溪花都項目長期陷入停滯狀態。2021年4月，時豐公司引進陜建第十公司，在有關部門督促下，經各方努力，名都區時豐公司自建部分已全面復工建設。

物管不得擅斷水電暖氣 對於其他配套設施和物管問題，雁塔區政府指，將在剩餘樓幢交付後逐步完善供氣供暖及消防設施等後續工程，工作人員已要求開發企業及物管部門盡快修繕房屋漏水問題，居民亦可通過司法途徑維權自身合法權益。

關於購水購電問題，雁塔區政府建議業主與物管公司協商，雁塔區杜城街辦已告知物管公司不得以業主不交管理費為由限制或中斷使用水、電及暖氣。談及噪音問題時，雁塔區政府指當收到居民反映施工噪音情況後，執法人員已第一時間前往現場查看，經核實現場沒有施工。本報綜合報道