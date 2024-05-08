「下雨蠻狠」 安慈高速路現裂縫

【本報綜合報道】湖南省常德市至張家界市的安慈高速公路近日出現裂縫，根據當地有關部門周一消息，目前相關路段實施雙向封閉，途經該路段的車輛需繞行。至於路面出現裂縫的原因，常德市交通運輸局工作人員稱因「下雨下得蠻狠」。

雙向封閉 車輛繞行 網民發文附圖表示，安慈高速77公里處雙向路段出現多條裂縫。常德高速交警工作人員表示，安慈高速石門段從石門縣收費站開始封閉，張家界慈利往常德安鄉方向可以在石門苗市收費站下高速，繞行至臨澧南收費站再上高速。除了涉事路段外，其餘路段正常通行。常德市交通運輸局官員上周六曾經在出現裂縫的瀝青路面查看，要求深刻吸取廣東省梅龍高速公路塌陷事故教訓，全面排查治理各類安全隱患，確保交通運輸行業安全穩定。

安鄉至慈利高速公路位於湖南省常德市和張家界市轄區內，連接多條高速公路、常德北部5縣市和張家界市。

公路全長超過121公里，雙向四線行車，總投資逾102億元人民幣（約113億港元），耗時3年興建，2021年12月31日正式通車。安慈高速是湖南省湖區軟基路段過渡路面施工的首例，在一定時期內會存在沉降現象，透過設置在軟基路段的監測站和深層水平位移觀測樁，可以通過衞星定位全天候記錄路基沉降及位移數據。