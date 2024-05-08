地方推火化逼購公墓 禁土葬惹議

【本報綜合報道】近日網上流傳湖北隨州廣水市長嶺鎮向居民強制推廣和要求購買公墓，引發爭議，部分居民大力反對。有居民指出，新政策執行後夫妻或不能夠合墓土葬。內地傳媒周一引述湖北省民政廳辦公室回應稱表示知悉情況，正在處理，但未知具體會怎樣做。

當局指用地緊張破壞生態 今年1月4日發布的《廣水市人民政府關於實施全域火葬的通告》顯示，同年3月20日起，凡在廣水市行政區劃範圍內的城鄉居民遺體一律實行火化，骨灰統一進公墓安葬或寄存，嚴禁將遺體或骨灰裝棺土葬。市政府認為喪葬舊俗影響深遠，私自土葬、散埋亂葬、骨灰裝棺再葬現象普遍，土葬用地趨於緊張，生態環境亦受破壞。

長嶺鎮居民反映，當地新規定要求所有遺體必須火化並進入公墓安葬，同時嚴格禁止土葬，甚至連夫妻之間也不能夠合墓土葬。該政策打破很多家庭想繼續維持傳統合墓的願望，引發不滿和擔憂。有人認為只要不佔基本農田，順其自然便好，亦有人擔心公墓後續管理要一直花錢，質問「等哪天後人不再續費了怎麼辦」。