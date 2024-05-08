傳蒙冤報復 狂徒闖醫院斬人2死21傷

【本報綜合報道】雲南省昭通市鎮雄縣一間醫院昨日早上發生惡性傷人事件，兇徒持刀施襲，造成兩人死亡及21人受傷。有傳兇徒遭遇冤案，因此決定報復社會。惟官方其後公布疑犯身份，為鎮雄縣潑機鎮一名男村民。

疑犯被通緝混入小區 內地傳媒從鎮雄縣有關方面獲悉，事發在鎮雄縣人民醫院城南院區，多人中刀後倒地，現場一片混亂，疑兇在鎮雄縣康養小鎮被警方抓捕。

一名在醫院的目擊者表示，事發至今自己還在恍惚中，心情一直沒有辦法平復；又稱差一點就可能遇害，現場傷者包括醫生。事發之後，康養小鎮幸福里物業發布相關緊急通知，由於小區混入一名被通緝人士，提醒業主、住戶切勿在園區逗留，及時鎖好房門，不要給任何陌生人進入。

有關兇徒犯案動機，警方暫時未交代。網上流傳疑兇的發文內容顯示他涉及「冤案」，「公檢法害得我家破人亡」。

疑兇聲稱「為了明天的法治你們陪我一起犧牲吧」、「所有的禍害都是那些高官造成的」。鎮雄縣位於雲南省東北部，去年末常住人口逾128萬，是雲南省第一人口多的縣。