14歲女 安全帶鬆脫墮地 玩極限運動險死

左手骨折臉嘴破開 深圳南山舖停業整改 內地一名母親周日透過網絡哭訴，她的女兒同日在廣東省深圳市南山區商場玩極限挑戰時，未獲工作人員繫好安全帶，結果從高處墜落重創，全身多處受傷，正在深切治療病房接受治療。內媒前天報道，南山區南山街道辦應急管理辦公室負責人承認上述事故，已控停涉事店舖，促企業負責人承擔責任。

受傷女童母親周日在網上群組投訴，由於當天沒有下雨，故此帶同女兒前來立橋城購物中心一間名為星動極限挑戰店舖玩極限運動，詎料愛女從高處墜落。她稱女兒經檢查後證實不僅左手骨折，「孩子臉、嘴巴全破開了，牙掉了一半」，就連頭部亦有出血。

送深切治療 母憂妨學業 談及最擔心女兒哪一處傷勢時，母親稱愛女左手動不了，恐會影響學業，特別是愛女即將參與初中生物及地理會考，所幸內臟沒有出血，現時只能希望無事，「我的心在抖」。由網上流傳照片可見，女童口部流血，上身白衫染滿鮮血。

事件曝光後，星動極限挑戰工作人員前天受訪時未有正面回答女童有否受傷，僅稱店舖當天正在停業整改，可告訴退款事宜，其他事情不方便透露，「甚麼時間開業，現在還不確定」。相關資料顯示，星動極限挑戰屬兒童運動探險項目，設有高空拓展及空中飛索等極限運動項目，於2021年5月開店，可容納150人左右，每人價格為107元人民幣（約118港元）。

工作人員被指冷待顧客 經翻查其他評語，部分消費者過去曾質疑門店區域像是由學生兼職專管，看管似乎略為鬆散。另有人給予一星半評級，內容提到保護措施不全面，滑索時其孩子碰到膝蓋，向工作人員尋求幫助時遭遇冷待。也有人稱部分項目沒有工作人員維持秩序，缺乏專業應急處理技能。

針對上述母親網上留言，南山區南山街道辦應急管理辦公室負責人王剛日前證實，一名14歲女童單×早前體驗高空飛索項目時，從7.5米高處不慎墜落，獲立即送院進行急救，街道辦接到消息後亦趕到現場處置，正配合開展好人員救治以及家屬撫慰工作。本報綜合報道