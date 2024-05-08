傳蔡英文將赦扁 法務部稱不知情

【本報綜合報道】台灣傳媒昨日報道，有傳台灣總統蔡英文本月20日卸任前將特赦前總統陳水扁。總統府發言人林聿禪回應表示，總統府現階段立場仍然是希望確保陳水扁獲得妥善的健康照顧，並依照相關法律規範辦理。

陳水扁因龍潭購地等4大弊案遭判囚20年，入獄6年多後因失智等疾病，2015年獲准保外就醫。台灣傳媒消息指出，蔡英文決定卸任前特赦陳水扁，幕僚單位將開始研擬配套措施；為了避免此事引發太大衝擊，將針對其家族已經扣案的11億餘元新台幣（約2.65億港元）犯罪所得全部聲請沒收，至於二次金改等因病停審案件，除了陳水扁外，被告還有總統府前副秘書長馬永成等人，依法無法特赦，將會留待後續審理。

擬沒收2.65億元犯罪所得

消息傳出不久後，陳水扁在社交網發文，表示「不擔心朝小野大，相信台灣人民是政府最大後盾」。他回應特赦消息時稱毫無所知，無從回應。法務部表示，特赦是總統權力，目前未接獲總統府及行政院方面要法務部研議特赦陳水扁的公文，對於是否特赦毫無所知，但強調縱使特赦，陳水扁仍然是有罪身份，其被瑞士凍結的龐大資產將依法追討。