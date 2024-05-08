美擬安全為由 限聯網汽車用華技術

【本報綜合報道】南韓傳媒昨日報道，美國意圖以威脅安全為由，限制在美銷售的聯網汽車使用中國技術。南韓政府日前向美國商務部提交意見，提到聯網汽車供應鏈調查的廣泛範圍、潛在規制對象範圍的不確定性以及施行時期，均將給南韓汽車行業帶來沉重負擔，對此表示擔憂。

韓憂成本上升 窒礙經濟 聯網汽車是指通過無線網絡與周邊交換資訊，提供導航、自動駕駛、駕駛員輔助等功能的智能汽車。美國總統拜登今年2月表示，聯網汽車使用中國等技術時，可能存在車輛遭網攻或洩露數據的風險，指示美國商務部調查。聯網汽車內嵌很多重要的訊息通訊技術或服務，美國商務部考慮制訂規則，如來自中國等對手，將禁止與設計、開發、製造或供應這些技術或服務的企業進行相關交易。

業界認為，今後美國可能在一定程度上，限制使用中國技術或零部件的聯網汽車進口。南韓政府在意見書表示，理解美方為應對安全威脅而採取的措施，但希望日後在制訂規則的過程能明確定義範圍。韓方亦擔心如今次措施升級為規則，恐大幅削弱企業活動的可預測性和安全性，導致汽車產業成本提升，最終影響韓美經濟，故希望美方實施新規前，讓行業有時間充分檢查和重整供應鏈。