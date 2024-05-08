菲憂華啟南海核電設施礙國安

【本報綜合報道】菲律賓國家安全委員會助理總幹事馬來亞（Jonathan Malaya）周一警告，若中國在南海啟用浮動核電設施，將令中方人工島進一步軍事化，威脅菲方國家安全。他證實菲律賓將與美國和澳洲在南海聯合巡邏，並正在討論仁愛礁聯合補給問題，但承認存在令事態升級風險，補給任務目前百分百由菲律賓承擔。

承認將偕美澳聯合巡航 美國傳媒日前報道，已經卸任的美國印太司令部前司令阿奎利諾和美國國務院匿名官員關切，中國計劃利用浮動核反應堆，為南海人工島上建造的軍事基地提供電力。阿奎利諾認為相關行為將對區內所有國家造成潛在影響，中國政府打算利用浮動核電設施加強對南海的軍事控制，進一步提出非法領土要求。

馬來亞周一接受訪問時直言，菲律賓害怕有關浮動核電設施的計劃，並指出中方人工島主要是軍事基地，部分更位於菲律賓專屬經濟區海域，技術上任何支持中國在人工島軍事存在的行為都威脅菲律賓國家安全，違背菲方利益。馬來亞強調，與美國及澳洲進行代號「肩並肩」的演習是菲軍提升自身能力的方式，中國不應該把菲律賓活動視為挑釁。