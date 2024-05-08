軍機遇攔截澳促解釋 投照明彈捱批華駁斥

澳洲政府周一宣稱，澳洲皇家海軍一架艦載直升機在黃海國際海域上空，遭一架中國戰機實施不安全及不專業的攔截，對澳方飛機及人員構成危險，形容是不可以接受。中國國防部及外交部昨日回應指控，批評澳洲軍方艦機蓄意抵近中國領空滋事挑釁在先，強調中國軍隊對其採取正當合理、專業安全的操作。

澳洲國防部發表聲明，表示澳洲皇家海軍驅逐艦霍巴特號上周六在黃海國際海域，執行聯合國安全理事會對北韓的制裁，期間一架從該艦起飛的MH60R直升機，遭中國空軍一架殲10戰機攔截；戰機沿着直升機的飛行路線投下多枚照明彈，大約在直升機前方300米、上方60米處，直升機飛行員被迫採取閃避行動。澳洲國防部強調，事件未有造成澳洲國防軍人員受傷或直升機受損，但政府已經向中方表達抗議。

北京：顛倒黑白 滋擾訓練 澳洲總理阿爾巴內塞批評，澳洲國防軍人員執行聯合國對北韓的制裁，卻在國際空域被中國軍隊置於危險中。澳洲國防部長馬爾斯批評這是嚴重事件，中方舉動危險且令人完全無法接受，若澳方直升機被照明彈擊中，後果不堪設想。澳洲國防部指出，期望中國在內的所有國家，其軍隊都以專業及安全的方式活動；又稱澳方根據國際法在區內執行海上監視活動，在國際空域及海域行使飛越及航行自由的權利。

中國國防部發言人張曉剛批評澳洲所言顛倒黑白，倒打一耙，中方堅決反對，並表示中國海軍艦艇編隊上周五至上周六在中國黃海相關海域訓練期間，霍巴特號3次派出艦載直升機，抵近偵察滋擾中方正常訓練活動；中國軍隊於是對其喊話警告、外逼驅離，相關操作完全符合國際法和國際實踐。張曉剛要求澳洲切實尊重中方主權安全關切，停止散播虛假敍事，嚴格約束海空兵力行動，停止一切危險挑釁行徑。

中國外交部發言人林劍表示，事實真相是澳洲軍艦軍機打着執行聯合國安全理事會決議的旗號，蓄意抵近中國領空滋事挑釁，危害中方海空安全。中國軍隊出於警告提醒目的，在場採取必要的處置措施，相關操作合法合規，專業安全。中方已經就澳方有關冒險做法提出嚴正交涉，敦促立即停止挑釁和炒作，避免引發誤解誤判。

與此同時，中國南海戰略態勢感知計劃昨日表示，美國空軍一架RC135U偵察機當天從日本沖繩縣嘉手納空軍基地起飛後，經巴士海峽從菲律賓海進入南海，並對中國廣東沿岸、海南島、西沙群島空域飛行。網上實時飛行動態數據顯示，該架美國空軍RC135U偵察機一度在香港與汕頭之間對出的空域盤旋飛行，執行任務。本報綜合報道