反猶太主義立法 美國變以國附從

美國眾議院通過了《反猶太主義意識法案》，法案把反猶太主義的定義擴大。今年之前，美國政府企圖將之納入法律都未能成功，今次藉以巴之戰和美國大學生反以示威的政治時機，一舉而在國會通過。背後便有着以色列戰爭游說集團的努力，例如猶太組織公開威脅停止對個別美國議員提供政治捐款，反映猶太游說集團及其背後的猶太金融勢力的強勢。假若大學生的示威擴大，這樣迫使美國政府加強對反猶太主義的抑壓，當會在美國製造出更大的危機與衝突，猶太集團似乎有點狗急跳牆，同時顯示出猶太集團在美國政治的影響力是何等強大。

國際政治勢生變 上述「國際大屠殺紀念聯盟」包括美國、加拿大、以色列和32個歐洲國家，於1998年成立，總部在德國柏林。聯盟本不止是紀念猶太人遭大屠殺，還包括歐洲的吉卜賽人（歐洲稱Roma）的種族滅絕，但結果是集中於針對反猶太主義，顯然是猶太勢力把持所致。

自2016年聯盟擴大了反猶太主義的範圍，美國政府便在猶太游說集團的督促下，企圖多次將之立法在美國推行。2021年美國國會立法督促總統，繼續帶領美國在國際上反對反猶太主義。2023年5月，拜登政府公布美國首份反對反猶太主義的國家戰略，其中包括美國政府強調美國的猶太遺產（Heritage），要求整個社會與政府宣傳大屠殺的教育和反對反猶太主義。在美國的多元社會中，猶太人人數比例不多，且處於美國社會的中上層，為甚麼美國政府要突出猶太人，要用國家戰略來維護其歷史呢？

更重要的問題是，為甚麼在2016年以來，特別是拜登政府上台要全力推動這樣的立法與制訂國家戰略，是否與拜登政府拉攏沙特阿拉伯、海灣國家與以色列建交，以及內塔尼亞胡政府加強在以色列新殖民主義，建立耶路撒冷為首都的政治計劃相關？

今次的新法案把猶太人、猶太組織、猶太歷史，乃至以色列猶太政府納入美國政府法律保護之列，特別是在以色列於巴勒斯坦（包括加薩）的種族滅絕之際。一是反映猶太勢力的恐懼，要用美國法律來保障；二是美國之被猶太勢力騎劫控制的程度愈深，也愈不怕公開。美國甘為猶太復國主義的種族主義作幫兇，西方的形象和內容便在國際上產生大變化，國際政治必然因此而變。

研究院院長 陳文鴻