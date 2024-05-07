極光燈光騷 萬人觀賞

新加坡濱海灣花園的擎天樹叢上周六為舉行戶外藝術裝置「約定極光」燈光騷預演，充滿夢幻氛圍的光影在樹蔭中「舞動」，民眾恍如置身南北兩極般，當晚短短兩個小時內，已經吸引約一萬人到場觀賞。燈光騷周日起逢周末和周一晚正式登場，歷時半小時，屆時民眾不必到遙遠國度，也可欣賞極光奇觀。