澳洲山徑全征服 23歲女享受孤獨

不少人喜歡閒時邀約三五知己一同行山，欣賞沿途風景，卻甚少有人享受獨自行山。澳洲傳媒周日報道，新南威爾士省一名女子自幼開始行山，前年起更愛上獨自一人徒步長途山路，已走遍全國不同山徑，直言非常享受孤獨體驗，將繼續以這種方式行山。

23歲的沃德爾（Laura Waddell）表示，自她記事以來便經常到叢林健行，前年到塔斯馬尼亞旅行後，嘗試獨自過夜的徒步旅行，亦因此開展了獨自行山的旅程。她指獨自行山意味能夠自由控制時間、選擇節奏和路程，更能隨時做想做的事，例如停下看書、露營過夜、探索新地點等。

時間節奏路程 隨心所欲 沃德爾認為，相比跳傘和笨豬跳等極限運動，行山需要更多時間，旅途中的豐富經歷最終會積累成巨大的獎勵，不可與極限運動帶來的冒險感相提並論。

沃德爾建議，新手可先嘗試獨自在日間行山，再逐漸增加難度，待累積足夠信心，便能嘗試行夜山，甚至規劃連續數日的路程。她憶述，剛開始獨自行山或許會感到焦慮，晚上留在偏遠地區可能會感到害怕，但坦言這有助她適應孤獨和提升自信，亦可增強體能和學會調整裝備。本報綜合報道