巴拿馬前高官當選總統
【本報綜合報道】巴拿馬周日舉行總統選舉投票，前安全部長穆利諾（Jose Raul Mulino）在獲前總統馬蒂內利（Ricardo Martinelli）支持下獲勝當選。穆利諾承諾增加基礎設施投資和提高最低工資，並表明會防止陷入腐敗醜聞的馬蒂內利被捕入獄。
急需改善經濟及遏貪腐
截至完成點算90%選票，穆利諾得票率約34%，大幅拋離得票居次的候選人隆巴納（Ricardo Lombana）近10個百分點。穆利諾發表勝選講話，向全國人民承諾將盡快組建一個團結政府。他是親商界的右翼政治家，首要任務包括解決巴拿馬經濟問題、打擊腐敗以及恢復該國作為投資天堂的聲譽，同時要修補社會分歧，令陷入貪污醜聞的政界重新贏得選民信任。
穆利諾周日投票後前往大使館探望支持他的馬蒂內利，馬蒂內利受到巴拿馬民眾支持，但早前因洗黑錢罪成被禁止參選，前往尼加拉瓜駐當地大使館尋求庇護，被巴拿馬官方禁止離境。馬蒂內利屬意穆利諾參選總統，後者因此成為總統選舉熱門人選。
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