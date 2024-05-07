巴拿馬前高官當選總統

【本報綜合報道】巴拿馬周日舉行總統選舉投票，前安全部長穆利諾（Jose Raul Mulino）在獲前總統馬蒂內利（Ricardo Martinelli）支持下獲勝當選。穆利諾承諾增加基礎設施投資和提高最低工資，並表明會防止陷入腐敗醜聞的馬蒂內利被捕入獄。

急需改善經濟及遏貪腐

截至完成點算90%選票，穆利諾得票率約34%，大幅拋離得票居次的候選人隆巴納（Ricardo Lombana）近10個百分點。穆利諾發表勝選講話，向全國人民承諾將盡快組建一個團結政府。他是親商界的右翼政治家，首要任務包括解決巴拿馬經濟問題、打擊腐敗以及恢復該國作為投資天堂的聲譽，同時要修補社會分歧，令陷入貪污醜聞的政界重新贏得選民信任。