製表格評女同窗吸引力 3男生面臨踢出校

涉「難以強姦」等字眼 墨爾本名校報警 澳洲墨爾本一間著名私立學校的3名11年級男生，為女同學的吸引力評分並製成電子表格，當中使用字眼包括「可以娶為老婆的人選」（wifeys）及「小可愛」（cuties），甚至還有「難以強姦」（unrapeable）。事件曝光後引起社會嘩然，校方周一宣布已要求肇事男學生停學，不排除踢出校。警方也考慮追究，維省省長艾倫（Jacinta Allan）表示痛心疾首。

私下傳閱被流出 各人停學 肇事男學生隸屬墨爾本東郊令伍特的亞拉河谷文法學校（Yarra Valley Grammar），就讀11年級，相當於高中二年級。他們製作電子表格羅列同年級女同學姓名，使用種種字眼評價她們的吸引力。電子表格最初只在聊天群組私下傳閱，之後卻被傳到網絡上公諸於眾。該校教職員發現表格後訓斥3名男學生，並勒令他們停學。

校長梅里（Mark Merry）形容自己感到憤怒，強調問題非常嚴重，表格上使用「難以強姦」一詞尤為令人震驚，學校也因此聯絡警方，警方尚未決定是否追究。校方周一已會見學生，以及名列表格上女學生的家長，目前仍在調查事件具體經過，以及各人在不同時間的行為，不排除開除肇事男學生。多名同級學生感到悲傷和氣憤，正團結支持受害女同學。

省長斥暴力侵女生 須停止 亞拉河谷文法學校是澳洲著名聖公會私立男女校，校友包括維省最高法院審判庭法官阿爾蒙德（Peter Almond）、兒童作家格里菲斯（Andy Griffiths）、多名澳洲澳式足球聯盟運動員等。聯邦教育部長克萊爾（Jason Clare）稱校方正妥善處理。省長艾倫指摘今次發生的行為厭女、可恥、令人作嘔且完全不可接受，強調上述用暴力侵害女性的做法，以及其他不尊重女性的表現都必須停止。

性同意權益倡導者康托斯（Chanel Contos）認為，校園內為女性分等級和物化女性觀念絕非新鮮，今次發生的小行為與當地上周反對針對女性暴力行為集會和抗議活動息息相關。她主張有關行為源於社會上存在文化，讓男性把女性同齡人視為從屬和物化，需受認真對待，同時應釐清肇事年輕男性究竟接收到何種資訊，令他們以為物化女性的行為受到容許。本報綜合報道

有男生為女同學的吸引力評分並製成電子表格。 梅里 艾倫