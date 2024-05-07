美新例允總統候選人 可助州公投團體籌款
【本報綜合報道】美國今年11月舉行總統選舉，聯邦選舉委員會日前發布意見，允許總統候選人為計劃發起州公投的外部團體籌集資金。當地傳媒周日指出，有關決定將鼓勵地方議題團體率領選民投票，提高關鍵搖擺州投票率從而影響選舉結果。
料提高搖擺州投票率 影響大選
代表內華達州墮胎權利組織「內華達人支持生育自由」的律師，早前致函聯邦選舉委員會查詢籌集資金問題，代表律師包括資深民主黨選舉法律師。聯邦選舉委員會上周三發布意見書，說明聯邦候選人和公職人員也可以為該團體的實體組織籌款，不受金額或來源的限制。意見獲聯邦選舉委員會6名委員中，3名共和黨人及一名民主黨人贊同。
全國共和黨參議院委員會上周二對意見草案提出異議，指摘意見允許候選人與外部團體協調，相當於為民主黨在內華達州拉票，並警告草案允許外國公民捐款，令選舉腐敗風險轉移到公投倡議，產生同樣有害影響。選舉監察組織競選法律中心形容，上述決定是2002年《兩黨競選改革法》的資金禁令實施以來巨大變化。
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