售日飲品包裝促政客喝核污水 華企獎勵員工被質疑炒作

【本報綜合報道】中國奶茶品牌香飄飄旗下果汁茶在日本出售時，加上印有「請日本政客把核污水喝了」的紙套，諷刺日本政府將核污水排海。香飄飄高層在直播間宣布，將給予涉事員工10萬元人民幣（約11萬港元）獎金，被質疑是炒作營銷。

網上流傳照片顯示，日本商店出售的香飄飄MECO果汁茶，被套上寫有中日標語的杯套，內容都是批評日本排放核污水，包括「無恥0.1%的土地污染了70%的海洋」、「可以沒有日本 不能沒有海洋」等字句。香飄飄官方當時表示不知情，據指是一名員工自發製作。

昨日開市股價漲停 香飄飄官方微博上周六發文再度回應，表示「我們的員工是好樣的」；另有照片顯示香飄飄董事長蔣建琪深夜為該回國員工舉牌接機。香飄飄總裁楊冬雲周日在直播間與網民互動，聲稱已經給予該員工現金獎勵，並把直播間當天收入捐獻給環保基金會。香飄飄昨日開市股價漲停，惹來炒作質疑。