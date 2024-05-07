俄烏續互相越境攻擊 共8死60傷

【本報綜合報道】俄羅斯與烏克蘭繼續互相越境攻擊，俄羅斯別爾哥羅德州鮑里索夫區政府周一表示，兩輛載有農業公司員工的汽車遭烏克蘭無人機攻擊，造成至少6人死亡及33人受傷。烏克蘭10個地區也遭俄羅斯攻擊，包括哈爾科夫州、頓涅茨克州、盧甘斯克州、切爾尼戈夫州、扎波羅熱州，造成至少兩人死亡及27人受傷。

瑞士下月15日至16日舉行有關烏克蘭戰爭的峰會，但俄羅斯不會派代表出席。俄羅斯外交部長拉夫羅夫周日接受訪問時表示，西方國家或烏克蘭政客都沒有準備好展開認真的對話，形容他們只是上演談判的醜劇，直言俄方現時沒有可以談判的對象。他又稱，西方國家正在試圖「用真真假假、勒索、謊言」，把盡可能多的發展中國家、全球南方國家拖入瑞士的「聊天會」。

意防長指西方制裁俄已失敗 意大利國防部長克羅塞托在周一刊登的專訪表明，西方國家制裁俄羅斯已經失敗，要解決烏克蘭危機只能夠依靠讓所有國家一同參與，推動停火然後達成和平。他同時表明，意大利將繼續向烏克蘭運送武器，認為軍事援助將幫助烏克蘭找到實現停火與和平的時間和條件。