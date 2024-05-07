紅場閱兵規模減 T34成唯一坦克

【本報綜合報道】每年5月9日是俄羅斯偉大衞國戰爭勝利日，首都莫斯科紅場周四將繼續依照傳統舉行閱兵慶祝。惟受烏克蘭戰爭爆發影響，今年閱兵規模如去年一樣比正常縮減，唯一登場的坦克型號，是參與第二次世界大戰的「老爺兵」T34。

新一代救護裝甲車將登場 根據事前綵排的情況，參與閱兵的裝備包括BTR82A裝甲運兵車、伊斯坎德爾M型短程地對地彈道導彈發射車、S400防空導彈發射車、亞爾斯洲際彈道導彈發射車。雖然閱兵規模受戰事影響而「縮水」，但新一代救護裝甲車將登場；官方宣稱其行駛最高時速達每小時105公里，可以運載4名至6名傷兵，設有裝甲應對子彈及碎片。

除了展示地面軍事裝備外，每年閱兵都有空中編隊飛越紅場，今年是軍方飛行表演隊及6架蘇25攻擊機。俄羅斯傳媒指出，由於目前最需要現代坦克、步兵戰車、自走炮在前線作戰，因此這些陸軍裝備不會現身紅場。今年閱兵將有超過9,000人參與，涉及70多件軍事裝備、兩個航空編隊；外界也關注總統普京當天的演說內容。

俄羅斯在烏克蘭戰場繳獲大批援助烏克蘭的西方國家軍事裝備，部分被俄方當作戰利品運回國，上周三在莫斯科公開展出，包括美國M1阿布拉姆斯坦克、M2布拉德利步兵戰車、M113裝甲運兵車，以及德國豹2坦克、法國AMX10 RC輪式火炮裝甲車。