針對西方兵援烏意圖 俄勢演練非戰略核武

普京新任期前夕 反擊挑釁 俄羅斯總統普京周二正式展開新任期前夕，突然命令總參謀部準備舉行使用非戰略核武的演習，作為烏克蘭戰爭主要參與俄方部隊的南部軍區，將派出導彈部隊。克里姆林宮指出，演習針對西方國家有關準備向烏克蘭派遣士兵的非常危險言論，批評法國總統馬克龍及英國外交大臣卡梅倫挑起新一輪緊張局勢。

南部軍區將派導彈部隊參與 俄羅斯國防部周一發表聲明，表示根據俄羅斯聯邦武裝力量最高總司令普京的命令，為了提高非戰略核力量執行作戰任務的準備狀態，總參謀部已經開始準備近期與南部軍區導彈部隊展開演習，航空兵及海軍部隊也將參與演習。聲明指出，舉行演習旨在保持非戰略核武作戰部隊人員及裝備的備戰狀態，應對某些西方國家官員對俄羅斯作出挑釁性言論及威脅，以及無條件地維護俄羅斯的國家主權及領土完整。

外界認為俄羅斯國防部在聲明提及的某些西方國家官員，分別是指多次主張有必要向烏克蘭派遣地面部隊的馬克龍，以及不反對烏克蘭使用英援武器打擊俄羅斯領土的卡梅倫。克里姆林宮發言人佩斯科夫周一表示，西方國家向烏克蘭派兵的意圖，是衝突升級的新階段，形容是前所未有，很顯然俄方需要採取特別的關注及措施。

外界料俄擁5580枚核彈頭 分析認為，俄羅斯演練使用非戰略核武，旨在反擊西方國家軍事介入烏克蘭戰爭的討論。根據原子科學家公報的最新統計，俄羅斯擁有5,580枚核彈頭，其中1,200枚處於退役狀態並等候拆除；在餘下4,380枚核彈頭中，有2,822枚屬於高爆炸當量，用於打擊戰略目標的戰略核彈頭，另有1,558枚是爆炸當量較低的非戰略核彈頭。

值得留意的是，普京去年3月宣布在白羅斯建設非戰略核武的儲放設施，又稱俄方已經為白羅斯10架蘇25攻擊機配備投射非戰略核武的能力，同時轉移「核常兼備」的伊斯坎德爾M型短程地對地彈道導彈發射車。外界相信俄羅斯對白羅斯的「核共享」政策，是回應美國對北約成員國的「核共享」做法；美國分別在意大利、德國、土耳其、比利時、荷蘭合共6個基地，儲放大約100枚非戰略核彈頭供戰機投射。本報綜合報道

普京即將展開新總統任期。（Getty Images圖片） 俄羅斯非戰略核力量 馬克龍認為有必要向烏克蘭派遣地面部隊。 佩斯科夫批評西方國家向烏克蘭派兵的言論。