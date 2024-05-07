以關閉半島電視台 搜查辦公室
【本報綜合報道】以色列官員及卡塔爾國營半島電視台消息人士周日表示，以色列決定關閉半島電視台在當地的辦事處後，對作為電視台辦公室的一間耶路撒冷酒店房間進行突擊搜查，拆除並檢走攝影器材等設備。
自以色列去年10月與巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯開戰以來，半島電視台一直針對以色列對加薩地帶的軍事行動抱持批評立場。
聯合國批評做法
以色列總理內塔尼亞胡的戰時內閣以威脅國家安全為由，關閉半島電視台在以色列的營運。半島電視台表示，以色列此舉是犯罪行徑，所謂電視台威脅以色列安全的指控，屬於危險且荒謬的謊言，使記者身陷險境，並且強調保留採取一切法律作為的權利。目前半島電視台在以色列已經停止廣播，但在網絡和社交網仍然可以收看。
聯合國人權事務高級專員辦事處批評這項做法，指出「我們對關閉半島電視台以色列分部的決定感到遺憾，自由且獨立的媒體是確保透明度及承擔責任所不可或缺。考慮到從加薩地帶進行報道所受的嚴格限制，現在更是如此。言論自由是至關重要人權，我們敦促政府推翻禁令」。
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