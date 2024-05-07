以關閉半島電視台 搜查辦公室

聯合國批評做法

以色列總理內塔尼亞胡的戰時內閣以威脅國家安全為由，關閉半島電視台在以色列的營運。半島電視台表示，以色列此舉是犯罪行徑，所謂電視台威脅以色列安全的指控，屬於危險且荒謬的謊言，使記者身陷險境，並且強調保留採取一切法律作為的權利。目前半島電視台在以色列已經停止廣播，但在網絡和社交網仍然可以收看。