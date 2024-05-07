美擱置向以色列運送一批彈藥

【本報綜合報道】美國傳媒周日報道，美國拜登政府上周擱置向以色列運送一批美國生產的彈藥，是自去年10月7日巴勒斯坦加薩地帶戰爭爆發以來，美方首次停止向以方運送武器。事件引起以色列政府內部嚴重關切。

以官員盼釐清原因 以色列官員透露，他們仍然急於釐清彈藥被扣留的原因。消息人士指出，美國暫停運送該批彈藥，與以色列可能在加薩地帶南部城市拉法展開行動無關，也不會影響其他武器運送。白宮國家安全委員會發言人強調，美國自去年回教激進組織哈馬斯突襲以色列以來，已經向以色列提供總值數十億美元安全援助，美方將繼續採取必要行動，確保以方能夠抵禦其面臨的威脅。

以色列總理內塔尼亞胡近期多次表明，無論與哈馬斯達成人質和停火協議與否，以方都計劃地面進攻拉法。拜登政府高度憂慮一旦以色列進攻拉法，當地過百萬名巴勒斯坦人安危堪虞。美國傳媒此前曾經引述消息指出，拜登政府討論透過停止或減緩向以色列交付部分武器，迫使對方縮減在加薩地帶的軍事攻擊規模。