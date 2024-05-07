以總理稱不介意孤軍作戰
【本報綜合報道】以色列總理內塔尼亞胡周日在猶太人大屠殺紀念日發表講話，堅持拒絕國際社會要求停止巴勒斯坦加薩地帶戰事。他指出，如果以色列被迫孤軍作戰，就會孤軍作戰。
哈馬斯談判團離埃及
內塔尼亞胡向全球領袖表明，任何壓力都無法阻止以色列保衞自己，強調在加薩地帶戰事取勝，是保證以色列生存的唯一途徑，批評回教激進組織哈馬斯與第二次世界大戰時的納粹德國有相同意圖，都是希望消滅猶太人；又稱以色列目前有能力自衞，令哈馬斯無法得逞。他又把美國校園近日的反戰及支持巴勒斯坦人示威，與上世紀30年代猶太人大屠殺前的德國校園作為比較，形容是反猶太主義的火山爆發。
哈馬斯周日發表聲明，表示代表團已經在埃及結束新一輪停火談判，並對埃及和卡塔爾等協調方的提議作出回應。聲明未有提及詳情，但表示哈馬斯方面以積極且負責任的態度對待斡旋方提議。消息人士指出，哈馬斯代表團周日晚上離開埃及返回卡塔爾，並將與領導層進一步磋商，停火談判仍然會持續並未失敗。
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