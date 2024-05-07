以總理稱不介意孤軍作戰

哈馬斯談判團離埃及

內塔尼亞胡向全球領袖表明，任何壓力都無法阻止以色列保衞自己，強調在加薩地帶戰事取勝，是保證以色列生存的唯一途徑，批評回教激進組織哈馬斯與第二次世界大戰時的納粹德國有相同意圖，都是希望消滅猶太人；又稱以色列目前有能力自衞，令哈馬斯無法得逞。他又把美國校園近日的反戰及支持巴勒斯坦人示威，與上世紀30年代猶太人大屠殺前的德國校園作為比較，形容是反猶太主義的火山爆發。