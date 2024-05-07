開始疏散平民 以軍地面攻拉法一觸即發

南部集結點遭哈馬斯炮打 4死10傷 以色列無視盟友美國在內的國際社會多番警告，為地面進攻巴勒斯坦加薩地帶南部城市拉法踏出第一步。以色列國防軍周一向拉法東部地區居民空投單張，呼籲他們盡快疏散前往鄰近一個擴大人道主義區。回教激進組織哈馬斯周日對以色列軍方在南部邊境地區的集結地發動火箭攻擊，造成以方士兵4死10傷。

根據以色列國防軍發放的資料，疏散令不是針對拉法全市，只要求接壤以色列的拉法東部地區大約10萬名居民，前往汗尤尼斯及馬瓦西擴大人道主義區。除了空投單張外，以色列國防軍也透過短訊、通話、傳媒廣播作出呼籲，揚言將繼續追殺哈馬斯在加薩地帶全境的勢力，直至所有被扣押的人質獲釋回家。哈馬斯目前在加薩地帶餘下6個戰鬥營，有4個位於拉法；其中3個拉法戰鬥營的據點在以方疏散區內。

空投單張 擴人道主義區 根據以軍空投單張內容，以方宣布擴大人道主義區至馬瓦西，以容納更多運抵加薩地帶的援助，包括野戰醫院、帳篷及更多食物、水、藥品與其他物資。此外以色列國防軍表示位處北部地區的加薩城是危險交戰區，呼籲巴勒斯坦人避免越過瓦迪加薩前往北部地區，同時禁止靠近東部及南部安全圍欄，接近以色列與埃及邊境。哈馬斯形容疏散令是危險的升級緊張局勢舉動，警告以色列將面臨後果。

以色列國防部長加蘭特周日視察加薩地帶中部地區，表示有迹象顯示哈馬斯無意就釋放人質達成協議，因此軍方將在「不久的將來」對拉法發動攻勢；又稱「我們對這場戰爭有明確目標，我們致力於消滅哈馬斯及釋放人質」。

指哈馬斯拒釋人質協議 他同日與美國國防部長奧斯汀通電話，向對方表示以色列已經作出很多努力，爭取達成協議實現人質獲釋及臨時停火，但現階段遭哈馬斯拒絕提案，因此以方別無選擇，只好進攻拉法。

以色列國防軍目前在接壤加薩地帶的境內南部地區集結大批兵力，被指是隨時揮軍進攻拉法。惟其中一個在凱雷姆沙洛姆附近的集結地，周日遭哈馬斯從拉法發射的超過10枚火箭攻擊，造成多名以色列士兵傷亡，其中兩名傷兵目前情況嚴重。遇襲地點位於凱雷姆沙洛姆口岸不遠處，該口岸供運載人道主義物資的貨車駛入加薩地帶；以色列軍方事後關閉口岸，同時調查為何鐵穹防空系統未有迎擊來襲的火箭。

空襲拉法報復 殺16巴人 以色列國防軍宣稱，哈馬斯在拉法發射火箭的地點，所在地區接近連接埃及的拉法口岸，同時350米外設有一個平民避難所，形容今次襲擊再次證明哈馬斯把人道主義設施及空間，用於執行恐怖活動，以及利用平民人口作為人盾。

以色列國防軍隨即空襲拉法報復，目標包括火箭發射器及哈馬斯使用的建築物。加薩地帶衞生部門表示，拉法兩間位於不同地區的房屋遭轟炸，分別造成7名及9名巴勒斯坦人死亡。

針對以色列為地面進攻拉法而疏散當地部分平民，英國傳媒周一引述埃及安全消息報道，埃及已經提高軍方在接壤加薩地帶的西奈半島北部地區備戰狀態。美國傳媒此前報道，埃及官員警告一旦以色列揮軍拉法，或巴勒斯坦人被迫從拉法向南方逃往西奈半島，埃及可能暫停執行與以色列1979年，在美國見證下簽署的和平條約。本報綜合報道

以色列在凱雷姆沙洛姆集結兵力。（Getty Images圖片） 以色列向拉法東部地區居民空投單張。 哈馬斯從拉法向凱雷姆沙洛姆發射火箭。 以軍疏散平民及擴大人道主義區 死於哈馬斯火箭襲擊的以色列士兵。 加薩地帶南部地區最新戰況