遊客違法買石擲海觀藍眼淚

【本報綜合報道】福建省平潭縣海濱最近出現海洋生物發光現象「藍眼淚」奇景，引起大批遊客前往觀看。內媒周日報道，當地村民卻在海邊兜售石頭，供遊客投擲到海中嬉戲，網民擔憂會影響環境。縣政府部門表明不允許村民在該處兜售石頭，已派人到場執勤和巡邏，及時制止有關行為。