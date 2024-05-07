遊客違法買石擲海觀藍眼淚
【本報綜合報道】福建省平潭縣海濱最近出現海洋生物發光現象「藍眼淚」奇景，引起大批遊客前往觀看。內媒周日報道，當地村民卻在海邊兜售石頭，供遊客投擲到海中嬉戲，網民擔憂會影響環境。縣政府部門表明不允許村民在該處兜售石頭，已派人到場執勤和巡邏，及時制止有關行為。
遊客彭女士（化名）上周五晚上到平潭縣東澳游艇碼頭遊覽期間，發現當地村民手提膠桶兜售石頭，其中小石頭售1元（人民幣•下同，約1.1港元），大石頭則要價3元（約3.3港元），部分遊客購買後向海裏投擲石頭，藉此擾動「藍眼淚」並拍片，現場民眾紛紛發出陣陣驚嘆聲。
影響生態 禁村民兜售石頭
「藍眼淚」是海洋浮游生物夜光藻大量增殖形成紅潮，入夜後受到擾動等刺激而發出淺藍色光的現象。平潭綜合實驗區旅遊與文化體育局工作人員指出，遊客向海扔石會影響生態，當局需派人清理。律師認為，遊客扔石屬損壞公共利益的侵權行為，而村民故意賣石頭牟利亦屬於侵權，當局應及時阻止，避免水底堆積石頭造成他人或船隻受損等意外。
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