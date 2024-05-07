產婦疑假冒身份 入院誕嬰揭代孕

內地打拐志願者上官正義繼早前舉報湖北襄陽健橋醫院販賣出生醫學證明後，最近爆料重慶市一間婦產醫院，疑似有多名非法代孕女子持虛假身份證在院內生產，並成功辦理出生醫學證明。他向醫院反饋有關情況，對方表示將核查事件，但同時堅稱發生此類事件可能性不大，因產婦入院需經嚴格檢查核對。

上官正義日前發現有中介通過偽造身份證，把代孕女子的頭像合成至客戶身份證上，由對方持假證並以客戶身份入院生產，形成合法的生產紀錄後辦理出生醫學證明，再順利完成戶籍登記。

他掌握到涉事的重慶安琪兒婦產醫院在過去兩個月至少辦理兩宗類似個案。他上周六下午前往該間醫院，發現一名登記入住產婦實際上名為蔣×，卻以柳×之名登記入住產子。

病房內除了產婦蔣×之外，有一名月嫂正在照看一名男嬰，另一位自稱是蔣×閨密的女子陪同在側。上官正義之後表明身份與蔣×交流期間，詢問其姓名是否叫蔣×，產婦否認稱：「我去年離婚後改了名字，改了身份證，我就是柳×。」當被問及旁邊的嬰兒是否是代孕的孩子，產婦沉默不語，之後說「不是，我不知道」。她隨後又聲稱其身份證被同事拿走。

遭踢爆後提前出院 內媒記者隨後發現，醫院支付診金的支付寶帳戶頭像顯示為另一名中年女子模樣，並非蔣×。渝北區衞健委上周六晚曾派遣執法人員前往醫院調查，惟蔣×早於同日傍晚出院，目前已影印醫院留存的產婦資料取證，正在研判案情，若發現涉及偽造證件情節，將移交警方處理。記者聯繫安琪兒婦產醫院，瞭解核查情況，詢問為何產婦提前出院。醫院工作人員表示，請示相關人員後「領導假期不在醫院，也不方便提供領導電話」。本報綜合報道