杭州遊客買叫花雞 回家開盒揭失蹤

【本報綜合報道】內地女子趁五一假期前往浙江省杭州市遊玩期間，在當地購買叫花雞（又稱叫化雞），誰知回家打開發現裏面竟沒有雞。記者昨晚引述當地市場監督管理局指，涉事商戶已停業整頓，店舖經營者賠償消費者1,000元（約1,100港元）；涉事商戶經營者呂先生也拍片道歉。

僅有土 店員稱拿錯樣本 據該女子稱，她和家人上周三在杭州市上城區河坊街一家店舖購買了3隻叫花雞，其中一隻當場食用，另外兩隻帶回家後，打開發現只有土、沒有雞。杭州上城官方周日發通報稱，上城區市場監管局根據消費者反映的情況，上周六已至涉事商戶開展現場檢查、製作筆錄，進行立案取證調查，並已同步受理消費投訴，聯絡消費者調處。

內媒曾到涉事商戶了解，據知該店事發後已沒再賣叫花雞。對於上述事件，該店店員無奈稱，因為假期，該店聘用了臨時工。當天因客流較大，估計顧客比較着急，將用作展示的樣本當成售賣的叫花雞遞給臨時工。臨時工因不熟悉商品就給顧客打包。

該店員又稱，店裏售賣的叫花雞都是統一供應鏈供應的，店裏基本只負責保溫加熱。