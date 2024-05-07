土壤長時間浸泡恐成災 梅州領導促完善監測

【本報綜合報道】廣東省梅龍高速公路上周三發生塌陷，導致48人死亡。內媒昨日報道，事發後多名梅州市領導連日分別帶隊赴各縣市區道路山泥傾瀉現場、道路交通安全隱患路段、地質災害監測點等地，督導檢查道路交通安全工作。他們要求完善監測預警機制，充分考慮土壤長時間浸泡而可能導致的極端情形，及時巡查維修已有監測預警設備及系統等。

梅州市領導強調，新一輪強降雨來臨，各級各有關部門要深刻吸取教訓，舉一反三抓好道路交通安全工作，切實把各項防護措施落實落細落到位，確保車輛人員通行安全。他們要求運用科技手段完善監測措施，加密高風險點位巡查巡檢頻次，及時採取除險加固措施，並建立健全應急預案體系，嚴格落實值班值守制度等。梅州市政協黨組書記、主席楊朝暉周日調研督導安全生產工作時，針對發現的問題現場提出意見。

未來一周有兩次降雨 梅州氣象部門稍早前研判，未來一周主要有兩次降水過程，分別出現在上周六至周日，以及今日至明日，雷雨時局部地區伴有8級左右的短時大風等強對流天氣，降雨多發導致土壤含水量升高，局部地區地質災害風險較高。中央氣象台昨日預測未來3天，吉林、四川、貴州、雲南、廣西、廣東、福建等地部分地區有雨，廣東局部地區昨日有雷陣雨，今日起中北部雨勢增強。