朱國標已任武警部隊副政委

【本報綜合報道】內地武警部隊近日在上海、江蘇、浙江片區部隊組織活動，出席者包括武警部隊司令員王春寧、政委張紅兵、副司令員周友亞，以及副政委朱國標等人。消息顯示，這是朱國標首次以該身份出席公開活動。

出席片區部隊活動

內媒報道稱，朱國標出生於1963年，曾任北京衞戍區某警衞師政委，前軍委總政治部紀律檢查部副部長等職。他目前軍銜為中將，此前長期負責軍隊系統內紀律檢查工作。本輪軍改後，中央軍委機關調整組建新的中央軍委紀委，朱國標出任中央軍委紀委專職委員。2019年，朱國標身兼國防大學副政委及紀委書記。2020年，他晉升中將軍銜。一年後，他以火箭軍紀委書記身份公開亮相。他又連續當選中共十九、二十屆中央紀委委員。據指，朱國標的父親朱璽賢14歲便報名參軍，離休前任運城軍分區副司令員，為副師級幹部。朱璽賢曾在抗美援朝時多次立功。2011年，朱璽賢去世。