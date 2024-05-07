陸製衞生巾標「台灣」 法院判高雄商家無罪

【本報綜合報道】台媒周日報道，高雄市一間公司因在中國大陸製的衞生巾包裝上，標示「Taiwan（台灣）」等字眼，被指控企圖誤導消費者，檢方依虛偽標記罪嫌起訴陳姓負責人。高雄地院審理後認為，廠商在實體和網絡頁面均有標註衞生巾產地，故判陳男無罪。

稱有寫明大陸生產 判決指，涉事公司在台銷售的衞生巾產品均在大陸製造，檢調曾在2020年查獲該公司偽造產地，陳男當時供稱大陸包裝廠疏失，沒貼上產地標籤並獲得檢方採信，最後以無犯罪意圖不起訴處分。事隔兩年，陳男再被發現商品涉嫌產地標示不實，包裝上仍寫有容易誤導消費者的字眼，遂遭依妨害農工商罪嫌送辦。

陳男辯稱該批衞生巾進口到台灣就沿用舊包裝袋，但會加上標籤，且會在通路上明確寫明為大陸生產，貨物外箱亦標有「Made In China（中國大陸製造）」，並未欺騙消費者。法官勘驗發現，包裝袋確實貼了相關標籤註明產地，最終以無法認定陳男有欺騙意圖，判定他無罪，全案可上訴。