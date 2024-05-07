台敦睦艦隊訪帛琉及馬紹爾群島

【本報綜合報道】台灣海軍今年度敦睦遠航支隊今年3月底至4月初啟航拜訪友邦，台灣傳媒昨日引述台灣駐外機構消息報道，敦睦艦隊上月中到訪帛琉、上月底抵達馬紹爾群島，目前已經離開馬紹爾群島開展下一階段訓練。

料本月底返台 今年度敦睦艦隊由補給艦磐石號、護衞艦迪化號及成功號組成，開展長程航訓並拜會友邦。台灣駐帛琉大使館透露，敦睦艦隊上月16日至18日期間造訪當地，是歷來第17次。敦睦艦隊同月30日轉抵馬紹爾群島，該國總統希爾達‧海因重申將致力於兩地各領域合作。報道指出，台灣軍方依照慣例，不會事先公布訪問國家及通過海域，更不會提及航行期間訓練細節；敦睦艦隊預計本月底至下月初返抵台灣。

台灣海軍曾經有輪流實施「大敦睦」、「小敦睦」慣例，前者除了拜訪太平洋友邦外，還前往中美洲友邦，甚至環球航行、跨洋航行；後者以拜會東南亞、太平洋友邦為主。新冠病毒疫情2020年爆發，同年的敦睦艦隊只停泊帛琉；2021年及2022年沒有訪問友邦，去年則與今年一樣到訪帛琉及馬紹爾群島。