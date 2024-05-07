南海爭議 菲稱不會水炮還擊 華促信守過往協定

中國與菲律賓今年多次就南海黃岩島及仁愛礁問題爆發海上衝突，菲律賓總統小馬可斯昨天表明，菲方海岸防衞隊不會「以牙還牙」，在南海對中方船艦使用水炮等攻擊性武器。中國外交部同日回應兩國涉海爭議時強調，雙方曾經達成「君子協定」、「內部諒解」、「新模式」，菲方否認不了這個客觀事實。

上月30日，中菲兩國船艦在黃岩島爆發衝突，中國海警船向菲律賓海岸防衞隊及漁業和水產資源局的船隻發射水炮驅趕。小馬可斯昨天接受訪問時表示，菲律賓最不想做的是加劇戰略航道之緊張局勢，強調不會跟隨中方海警及中方船隻「走那條路」（發射水炮），重申菲律賓海軍及海岸防衞隊的任務是緩和而非加劇緊張局勢。

中國外交部發言人林劍昨天在例行記者會回應時表示，如果菲律賓真正想緩和南海局勢，就應當立即停止派船衝闖中國南沙群島及黃岩島鄰近海域，停止向仁愛礁非法坐灘的軍艦，運送建築物資並修建永久設施，停止在有關無人島礁進行非法的登礁活動，也要停止拉幫結派、炫耀武力，以及停止散布虛假訊息，誤導國際社會。

華指就仁愛礁達運補「新模式」 菲律賓政府近日多次否認與中國就仁愛礁問題曾經達成協議，林劍稱兩國2021年底達成「君子協定」，小馬可斯2022年6月底就任，中菲雙方在菲律賓本屆政府初期執行該協定。惟菲方2023年2月起不再遵守，中方同年9月邀請菲律賓總統對華特別事務特使來華磋商，就管控仁愛礁局勢達成「內部諒解」，獲得菲方領導層同意。

林劍提到，「內部諒解」在隨後的仁愛礁運補中執行一次後即被菲律賓拋棄。今年初，中國通過外交渠道與菲律賓西部軍區反覆商談，達成仁愛礁運補「新模式」，獲得菲軍多次確認，並得到包括菲律賓國防部長、國家安全顧問等在內整個指揮鏈條的同意。惟「新模式」在今年2月2日菲律賓運補中實施一次後，又被菲方拋棄。

對此，林劍強調這些雙邊諒解及共識，旨在管控分歧、避免衝突、建立互信，維護仁愛礁海域的和平穩定。中方敦促菲方尊重事實、信守承諾，停止侵權挑釁，切實回到通過對話協商。中國駐菲律賓使館發言人上周六質問，既然「新模式」是中國與菲律賓本屆而非上屆政府達成，為何只在發揮一次作用後被菲方再度無故拋棄。

美菲聯演 針對台海南海衝突 另一方面，美國與菲律賓舉行代號「肩並肩」的年度聯合軍事演習持續，美菲兩國與澳洲部隊周日針對可能爆發的台灣海峽或南海衝突，在台灣以南的菲律賓島嶼演練。美菲兩軍演習昨天發射導彈及大炮，模擬菲律賓接近台灣的北部水域遭入侵。本報綜合報道

小馬可斯表示菲律賓不會在南海使用水炮。（Getty Images圖片） 中菲兩國就仁愛礁問題交涉時序 林劍要求菲律賓停止散布虛假訊息。 菲律賓士兵在演習期間發射火炮。（Getty Images圖片）