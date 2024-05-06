日人偶 展現端午裝飾史

昨日是日本端午節，京都府木津川市山城鄉土資料館為此特別舉辦展覽，展出約20件反映端午節裝飾歷史的人偶，包括一對被稱為「天兒」和「這子」的人偶，它們由布料和木頭簡單製成，是日本平安時代貴族送給小孩擋災所用。資料館工作人員岡田健吾表示，希望人們透過人偶感受到祖先對孩子成長的願望。