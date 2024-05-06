中國對法國進出口 年均增長5.9%
【本報綜合報道】中國海關總署最新數據顯示，2019年至2023年，中國對法國進出口年均增長5.9%。今年一季度，中國對法國進出口1,272.2億元（人民幣‧下同，約1,373.2億港元）。
去年進口近507億法農產品
在農產品方面，法國是中國在歐盟的第一大農產品進口來源國。2023年，中國自法國進口農產品469.5億元（約506.8億港元），較2019年增長50.5%；今年一季度進口值接近100億元（約107億港元），愈來愈多的乳品、豬肉、紅酒從法國農場來到中國百姓餐桌。在消費品領域，5年來，中國自法國進口消費品年均增長12.3%，化妝品、箱包、首飾、服裝、鐘錶等進口年均增速超過兩位數。與此同時，中國產品愈來愈受法國民眾喜愛，5年來，中國對法國出口消費品年均增長3.9%。今年一季度，中國家電、手機、家具、玩具對法國出口分別增長30.6%、27%、24.3%、28%。
在高技術產品領域，法國是中國飛機和航空器零部件的主要進口來源國，5年來佔中國同類產品進口比重保持在三成左右。此外，中法兩國科技創新合作正在進一步拓展，5年來，中國自法國進口材料技術產品、生物技術產品、集成電路年均分別增長38.8%、13.9%、14%；今年一季度，上述產品進口增長均超過兩位數。
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