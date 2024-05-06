勞資對抗 逾百私人消防 禁入波音廠房

全美近40年首例 工會質疑漠視安全 美國飛機生產商波音公司除了旗下飛機近期頻頻發生事故，旗下位於華盛頓州埃弗里特廠房近月亦爆發勞資糾紛。由於隸屬國際消防員協會（IAFF）旗下成員拒絕妥協，波音前天拒絕百多名私人消防員進入廠房，成為全美近40年首例。工會代表質疑，波音不願意把廠房安全放在首位，亦不肯聆聽他們聲音。

獲頂酬工作年期波音擬延至19年 IAFF旗下I-66地方工會目前共有125名消防員在廠房工作，負責應對園區任何事故。根據現時規定，他們需在波音工作14年才可獲得頂酬。工會批評波音希望把上述年期延長至19年，與波音其他員工僅花5年即可獲得頂酬存在巨大落差。此外，旗下消防員僅領取25美元（約195）時薪或5.2萬美元（約40.6萬港元）年薪，較州內其他政府或私營企業低近兩成。

然而，波音與工會經歷兩個半月時間談判後，雙方仍未達成共識，直至前天拒絕過百名工會成員進入廠房。

該飛機製造商同日發聲明批評工會沒有向其成員提交公司方案作最終投票，對此感到失望，已拒絕相關人士進入，並實施應急計劃，那就是由其他合資格消防員取代工會消防員工作，有關計劃確保廠房能夠安全運作，是次事件將不會影響業務營運。

面對波音企硬施壓，I-66地方工會主席耶格爾（Casey Yeager）日前受訪時透露，他們是全美國僅存只獲20小時工資，卻需24小時輪更消防隊之一。他同日發聲明指摘波音拒絕旗下成員進入廠房是為了懲罰、恐嚇及脅迫其消防員接受低估其工作價值合約。

耶格爾亦認為，波音忘記廠房沒有發生火災有賴消防員，眾人目前薪酬實在太低，已未能配備充足人員，甚至無法透過安全方式完成現時工作量。IAFF主席凱利（Edward Kelly）亦強調他們不會屈服，誓言抗爭到底。本報綜合報道